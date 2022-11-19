اختفاء سفينة شراعية ترفع العلم الهولندى.. وإندونيسيا تبدأ البحث

جدة - نرمين السيد - أفادت وكالة البحث والإنقاذ الإندونيسية اليوم السبت، بأن السفينة الشراعية دولسى التى ترفع العلم الهولندى فقدت الاتصال فى مياه سيجيت بمنطقة سورونج بمقاطعة بابوا الغربية، فى وقت سابق اليوم.





ونقلت وكالة أنباء آنتارا الإندونيسية، عن بيان وكالة البحث، أنها أرسلت سفينة إنقاذ تضم فرق مجهزة لتحديد مكان السفينة الشراعية المفقودة.

وكانت السفينة الشراعية، التى كانت تقل ثلاثة من أفراد الطاقم، من بينهم مواطن فرنسى، فقدت الاتصال فى مياة سورونج، حسبما أفاد رئيس مكتب وكالة البحث والإنقاذ أمير الدين.

وغادرت السفينة المفقودة من سورونج متوجهة إلى أستراليا مع سفينة شراعية أخرى وهى سى مونكى، يوم الأربعاء الماضى.