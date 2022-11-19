اختفاء سفينة شراعية ترفع العلم الهولندى.. وإندونيسيا تبدأ البحث

ونقلت وكالة أنباء آنتارا الإندونيسية، عن بيان وكالة البحث، أنها أرسلت سفينة إنقاذ تضم فرق مجهزة لتحديد مكان السفينة الشراعية المفقودة.
وكانت السفينة الشراعية، التى كانت تقل ثلاثة من أفراد الطاقم، من بينهم مواطن فرنسى، فقدت الاتصال فى مياة سورونج، حسبما أفاد رئيس مكتب وكالة البحث والإنقاذ أمير الدين.
وغادرت السفينة المفقودة من سورونج متوجهة إلى أستراليا مع سفينة شراعية أخرى وهى سى مونكى، يوم الأربعاء الماضى.
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