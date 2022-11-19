توعية الطفل.. كيف تحافظ على حيوانك الأليف (إنفوجراف)

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جدة - نرمين السيد - ووفق موقع "reolink"، فهناك نصائح هامة يمكن اتباعها للحفاظ على الحيوان، منها عدم تقديم الغذاء البشرى له، وشراء الوجبات المخصصة من الأماكن ذات الصلة.
أيضا، لا تغفل تقديم الماء للحيوان، بكميات مناسبة، وفى أوقات محددة حتى لا يعطش، مع تقليم أظافره من فطرة لأخرى، وكن حريصا على ألا تطول عن المعتاد.
من فترة لأخرى، عليك ترييض حيوانك الإليف، إذ يحسن ذلك من صحته النفسية والجسدية، مع الاهتمام بالغذاء المقدم له.
وينصح الخبراء بتنظيف أسنان الحيوان بشكل دورى لعدم إصابتها بأمراض، مع عرضه على طبيب بيطرى كل فترة لفحصه.
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