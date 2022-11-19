معهد الفلك: الجمعة المقبلة غرة شهر جمادى الأولى وعدته 30 يوما

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور جاد القاضى، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية إنه طبقا للحسابات الفلكية التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد، فإن غرة شهر جمادى الأولى للعام الهجرى الحالى 1444 ستكون يوم الجمعة المقبل 25 نوفمبر الحالى، وعدته 30 يوما.





وأوضح القاضى فى بيان أصدره اليوم السبت، أن الهلال الجديد سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الدقيقة 58 صباحاً بتوقيت القاهرة المحلى يوم الخميس 30 من ربيع الآخـر الموافق 24 نوفمبر (اليوم التالى للرؤية). وأضاف أنه فى (يوم الرؤية) الأربعاء 29 من ربيع الآخـر الموافق 23 نوفمبر يلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب الشمس فى مدينة القاهرة وكذلك فى جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية. وأشار إلى أن القمر (فى طور الهلال القديم) سيغرب قبل غروب الشمس بـ26 دقيقة فى كل من مكة المكرمة والقاهرة، وفى باقى محافظات مصر بمدد تتراوح بين (25– 27 دقيقة)، وفى العواصم والمدن العربية والإسلامية بمدد تتراوح بين (18- 35 دقيقة).

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