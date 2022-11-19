انفجار جسم فضائى فى سماء كندا (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأوضح المركز فى سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمى على تويتر، أن صوت الانفجار سمعه السكان، بينما لم يلحق أى أضرار أو خسائر فى المنطقة.

وقال: "منذ دقائق تمت مشاهدة دخول الجرم الفضائى للأرض واحتراقه فى الغلاف الجوى، وذلك من مدينة (ويندسر) فى ولاية (كونيتيكت) شرق الولايات المتحدة، وشهود عيان فى مدينة (برانتفورد) فى مقاطعة (أونتاريو) فى كندا سمعوا صوت انفجار".

ونشر المركز مقطع فيديو للجسم الفضائى قبل حوالى نصف ساعة من دخوله للغلاف الجوى الأرضى، من تصوير مرصد فلكى فى ولاية "يوتا"، حيث أظهر الجرم كخط سريع متحرك.

كما نشر المركز فيديو "لكاميرا مراقبة فى أونتاريو تظهر الوهج الشديد منعكسا على البحيرة لحظة دخول الجرم السماوى للغلاف الجوى وظهوره على شكل كرة نارية".