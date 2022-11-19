جدة - نرمين السيد - قال الطالب ياسين على صاحب المركز الأول فى تصفيات المنتدى الإفريقى الأسيوى للابتكار، إنه يبلغ من العمر 15 عاما ويدرس فى محافظة الإسكندرية ومهتم بمجال البرمجة والبحث العلمى وريادة الأعمال، ومدرب معتمد فى أكثر من مكان مثل مركز التطوير التكنولوجى بالإسكندرية ومنظمة التربية والثقافة والعلوم والأسبوع العربى للبرمجة وأكاديمية انطلاقة للعلوم الإدارية والبحث العلمى والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى.





وأضاف خلال مداخلة عبر تطبيق ZOOM ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، أنه مثّل مصر فى أكثر من مسابقة محلية ودولية، موضحًا: "ابتكارى اسمه أنا هنا، حيث يدمج الرعاية الصحية والرفاهية فى جهاز واحد، وهو عبارة عن سوار ذكى مستدام يمكنه تحديد مكان مريض ألزهايمر فى حالة خروجه دون مرافق، كما أنه يذكر مريض ألزهايمر بمواعيد علاجه ومقابلاته الشخصية ويتم التحكم فيه عن طريق تكنولوجيا إنترنت الأشياء والواى فاى". وتابع صاحب المركز الأول فى تصفيات المنتدى الإفريقى الأسيوى للابتكار، أن سعر السوار الذكى فى متناول الجميع، وبالتالى يمكن لأى شخص أن يشتريه، لافتًا إلى أن الدكتورة بسنت فاروق كانت المشرف على هذا المشروع، إذ أنها مسؤول الموهوبين والتعلم الذكى لإدارة مصر التعليمية وكانت المشرف على المشروع منذ البداية حتى تم التصميم، كما نافس السوار الذكى فى مسابقات دولية ومحلية وحصد مراكز متقدمة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «أنا هنا».. ابتكار مصرى جديد يساعد مرضى ألزهايمر (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.