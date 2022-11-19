تحذير من مركز الفلك: جسم فضائى يصطدم بالأرض

جدة - نرمين السيد - وأكد فى تغريدة عبر حسابه الرسمى على تويتر، قوله: " اكتشاف جسم فضائى صغير الليلة الماضية يسمى "C8FF042"من المتوقع أن يصطدم بالأرض بعد قليل فى الساعة 08:26:54 بتوقيت غرينتش".
وبين المركز أن المكان المتوقع للاصطدام هو مدينة "برانتفورد" فى مقاطعة "أونتاريو" فى كندا.
ولفت مركز الفلك الدولى إلى أن الجسم الفضائى لن يحدث أضرارا ملموسة، وفق آخر عمليات الرصد.
وأشار فى تغريدة منفصلة إلى أن أحد المراصد الفلكية فى ولاية يوتا الأمريكية تمكن من رصد الجرم المتوقع اصطدامه بالأرض ووصفه بالسريع ولم يتمكن من إجراء القياسات الفلكية له لخفوته.
وبين أنه من المتوقع أن يشاهد الناس دخوله واحتراقه فى الغلاف الجوى ما بين مدينة ديترويت فى ميتشيغان ومدينة بافالو فى نيويورك.
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