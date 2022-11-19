الإفتاء توضح حكم قراءة القرآن دون وضوء

جدة - نرمين السيد - وأكدت أنه لا مانع شرعًا من قراءة القرآن بغير وضوءٍ، ويستحب عدم مسِّ المصحف الورقى بغير وضوءٍ؛ عملًا بقول الله تعالى: ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ [الواقعة: 79]، بخلاف المصحف الإلكتروني؛ فلا حرج فى مسِّه بغير وضوء؛ لأنه لا ينطبق عليه أحكام المصحف شرعًا.

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