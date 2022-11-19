واشنطن تؤكد على ضرورة إتاحة الإنترنت لـ2.7 مليار حول العالم

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، الجمعة، إن هذا جاء خلال لقاء نائبة وزير الخارجية الأمريكى ويندى شيرمان، مع الأمينة العامة للاتحاد الدولى للاتصالات دورين بوجدان مارتن.

وأضاف برايس أن مارتن، حين تتولى مهام منصبها فى شهر يناير المقبل، ستكون أول سيدة تشغل هذا المنصب على مدى تاريخ الاتحاد الممتد لنحو 157 عاما، وقد هنأتها شيرمان على منصبها الجديد.

وأوضح أن الجانبين بحثا رؤية مارتن بشأن ربط العالم والتعزيز الرقمي، والقيادة فى الاتحاد الدولى للاتصالات.