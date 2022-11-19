أول رحلة جوية لسلاح الجو الملكى البريطانى باستخدام وقود مستدام

جدة - نرمين السيد - وذكر بيان على موقع الحكومة البريطانية، اليوم الجمعة، أن طائرة تابعة لسلاح الجو الملكى البريطانى حلقت فى سماء أوكسفوردشاير بوقود طيران مستدام بنسبة 100٪ مما يمهد الطريق لمجموعة من الاحتمالات لمستقبل الطائرات العسكرية والمدنية.

وأشار البيان إلى أن الرحلة كانت بالاشتراك مع شركة "دى أند أس" وشركاء الصناعة إيرباص وإيرتانكر ورولز رويس، وبالوقود الذى قدمته شركة إير بى بى.

وأوضح البيان أن وقود الطيران المستدام - المصنوع من مواد أولية مستدامة قائمة على النفايات مثل زيت الطهى المستخدم - يقلل من انبعاثات الكربون فى دورة الحياة فى المتوسط ​​بنسبة تصل إلى 80٪ مقارنة بوقود الطائرات التقليدى ويقلل من اعتماد سلاح الجو الملكى البريطانى على سلاسل التوريد العالمية و يحسن المرونة التشغيلية.

وقالت وزيرة الدفاع البارونة أنابيل جولدى: "أجرى سلاح الجو الملكى أول رحلة نقل جوى عسكرى فى المملكة المتحدة باستخدام وقود طيران مستدام بنسبة 100٪ على إحدى طائرات فوييجر التشغيلية. يجب أن يكونوا فخورين بحق بهذا الإنجاز؛ إنها لحظة هامة لسلاح الجو الملكى البريطانى وتطور مثير لوزراة الدفاع".

وقال رئيس الأركان الجوية المارشال مايك ويجستون: "يعد تغير المناخ تحديًا عابرًا للحدود الوطنية ويهدد قدرتنا على الصمود وأمننا وازدهارنا الجماعى. لهذا السبب حددت سلاح الجو الملكى البريطانى التحدى الطموح المتمثل فى أن تصبح أول قوة جوية فى العالم خالية من الانبعاثات بحلول عام 2040. وستكون الطريقة التى ندير بها طائراتنا مفتاحًا لمواجهة هذا التحدى ويدرس سلاح الجو الملكى البريطانى بالفعل كيفية العمل بعيدا عن الوقود الأحفورى.