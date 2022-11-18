تلقوا رشاوى.. «ميتا» تطرد موظفين ساعدوا فى اختراق حسابات مستخدمين

جدة - نرمين السيد - اتخذت شركة "ميتا بلاتفورمز" إجراءات تأديبية، بحق أكثر من 24 موظفًا ومتعاقدًا لاختراق حسابات مستخدمين، وأيضًا على خلفية ما تردد بشأن تلقى رشوة فى بعض الأحيان، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.





ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة، وعن وثائق مفصلة بشأن التحقيق، أن بعض الموظفين اتهموا بقبول آلاف الدولارات مقابل منح المخترقين الدخول على حسابات المستخدمين.

وقال متحدث باسم "ميتا" لـ"وول ستريت جورنال" إن الشركة سوف تواصل اتخاذ إجراءات ملائمة ضد الأشخاص الذين باعوا خدمات احتيالية ويستهدفون منصاتها، ولم تستجب الشركة على الفور لطلب بالتعقيب من وكالة "بلومبرج" للأنباء.

يشار إلى أن الشركة، التى تمتلك "فيسبوك" و"إنستجرام" ولديها بيانات عن أكثر من 3.7 مليار مستخدم، هدف أساسى للمخترقين، بحسب "بلومبرج".

وقالت "ميتا" الشهر الماضى، إنها تعتزم إخطار نحو مليون من مستخدمى "فيسبوك" أن بيانات حساباتهم انكشفت من خلال تطبيقات مؤذية.