بسبب إيلون ماسك.. أزمة جديدة فى «تويتر»

جدة - نرمين السيد - وأصدر إيلون ماسك قرارا بغلق جميع مكاتب "تويتر" بشكل مفاجئ ومنع دخول الموظفين حتى يوم الإثنين المقبل، فى قرار صادم للجميع.

ووصلت الأزمة فى "تويتر" إلى آفاق جديدة، اليوم الجمعة، حيث ذكرت بعض الوكالات الإخبارية أن مئات الموظفين رفضوا إنذار إيلون ماسك لمواصلة العمل فى الشركة، مما يهدد قدرتها على الاستمرار فى العمل.

وأشارت نيويورك تايمز، أن قرار استبعاد العاملين فى "تويتر" شمل العديد من المهندسين المسؤولين عن إصلاح الأخطاء ومنع انقطاع الخدمة، مما يثير تساؤلات حول استقرار النظام الأساسى وسط فقدان الموظفين ودفع نقاشات سريعة بين المديرين حول من يجب أن يطلب منه العودة.

إيلون ماسك محذرا العاملين فى «تويتر»: العمل لساعات طويلة أو مغادرة الشركة

وتوقع عدد كبير من المستخدمين أن يتعطل الموقع فى غضون ساعات أو أيام، وفقا لمصدر مطلع، وقدر أن النسخة العامة من تويتر معرضة لخطر الانهيار أثناء الليل.