لأول مرة.. مصر تستضيف اجتماع لجنة المفوضين السنوى للعلوم النووية 

جدة - نرمين السيد - تستقبل مدينة الغردقة، يوم الإثنين المقبل، اجتماع لجنة المفوضين السنوى للمعهد المتحد للعلوم النووية لعام 2022 فى دورته الـ24، والذى تنظمة أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا.





وتستضيف مصر الاجتماع للمرة الأولى بعد ترقية عضويتها كعضوا كاملا فى المعهد المتحد للعلوم النووية بروسيا، بإجماع الدول الأعضاء فى نوفمبر 2021 خلال مجلس المفوضين للدول الأعضاء وعددهم 24 والذى انعقد بدولة بلغاريا بحضور الرئيس البلغارى، وبذلك تتمتع مصر بكل مميزات الشراكة لتصبح الأولى عربيا وإفريقيا فى عضوية المعهد، مما يمثل جسرا ممتدا بين مصر ودول العالم الشركاء فى المعهد.

وأوضح بيان الصادر من أكاديمية البحث العلمى، اليوم، أن وزير التعليم العالى والبحث العلمى الدكتور محمد أيمن عاشور، سيفتتح الإجتماع ويلقى كلمة ترحيب مصر بالدول الأعضاء ويمثل مصر فى المجلس الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا.

وتمثل هذه الاستضافة أهمية علمية لمصر، مما يعبر عن نشاط علمى كبير تحتضنه مصر فى أهم مجالات العلوم البازغة من خلال التطبيقات السلمية للطاقة النووية، مما يساهم فى تعزيز وزيادة التعاون العلمى والبحثى المشترك مع الدول الأعضاء الشركاء فى المعهد، وللاستفادة من الخبرات الدولية فى مجال العلوم النووية والتطبيقات السلمية للطاقة النووية، خاصة فى ظل الاهتمام الكبير الذى توليه الدولة باللحاق بهذا الركب من العلوم.