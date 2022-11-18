بالأسود.. إطلالة جذابة لـ درة فى أحدث ظهور (صور) 

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جدة - نرمين السيد - وتألقت درة، فى الصور بإطلالة كلاسيكية جذابة ساحرة، حيث ارتدت جمبسوت خريفى قصير من شرفة إحدى المنازل، وعلقت عليها قائلة: "كلما كانت الشمس أكثر إشراقا، كلما كانت الظلال أكثر ظلاما".
ونالت إطلالة درة، استحسان الكثير من جمهورها إلى جانب العليقات وعلامات الإعجاب المتنوعة.
على صعيد آخر، عرض لـ درة مؤخرا مسلسل بعنوان "المتهمة" مكون من 10 حلقات، وتدور أحداثه فى إطار تشويقى غامض حول حادث تجد البطلة نفسها فاقدة للذاكرة ومتهمة بقتل زوجها، وتخوض رحلة لإثبات براءتها.
"المتهمة" شارك فى بطولة إلى جانب درة كل من دياب، عادل كرم، مها نصار، على الطيب، أسامة عباس، محمد عبدالعظيم، ريم عبدالحليم، تأليف وإخراج تامر نادى.
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