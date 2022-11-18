جدة - نرمين السيد - الندوة تنظمها لجنة الثقافة الرقمية والبنية المعلوماتية الثقافية برئاسة والمهندس زياد عبد التواب، وتبث الندوة أونلاين عبر تطبيق زووم. 4 تريليونات دولار خسائر..كيف قضى التضخم على أقوى شركات تكنولوجيا المعلومات؟ يدير الندوة المهندس زياد عبد التواب مقرر لجنة الثقافة الرقمية والبنية المعلوماتية، ويشارك بها كل من الدكتورعصام عامر رئيس قطاع الفروع بوزارة البيئة، والدكتور محمد خليف استشارى الابتكار والتحول الرقمى، والدكتور وائل بدوى عضو مجلس بحوث الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأكاديمية البحث العلمى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التكنولوجيا ومواجهة التغيرات المناخية بـ«الأعلى للثقافة» الأحد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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