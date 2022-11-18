أول منتزه ترفيهى فى العالم يحمل اسم ريال مدريد (صور) 

جدة - نرمين السيد - يعد فريق ريال مدريد من أشهر أندية كرة القدم فى العالم، إذ يحفل سجله بأعلى الألقاب من الإنجازات المحلية والعالمية، حيث نال لقب "أفضل نادى فى القرن العشرين" من الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا FIFA.

تقدم التجربة الجديدة فرصة رائعة لعشاق "الساحرة المستديرة"، ومحبى الرياضة، والعائلات والأطفال من جميع الأعمار لدخول أجواء أعظم فريق كرة قدم فى العالم، والتعرف عن كثب على ثقافة هذا النادى العريق، حيث سيستمتع الضيوف بعروض سمعية وبصرية مبهرة، وتجارب وألعاب تفاعلية، ووجهات ترفيهية مميزة، مستوحاة من الروح والشغف والنجاح التى جعلت من ريال مدريد "نادى القرن".

ومن المقرر افتتاح هذه التجربة الجديدة، التى توضع اللمسات الأخيرة على تصميماتها حاليا، خلال الربع الأخير من عام 2023، حيث ستضم مجموعة من الوجهات الترفيهية المستوحاة من عالم ريال مدريد مثل المتحف، وجولات الركوب الترفيهية، وألعاب كرة القدم المهارية، ومنافذ المأكولات والمشروبات، ومتاجر التجزئة التى ستزخر بتذكارات مميزة من مسيرة الفريق الحافلة بالتألق والنجاحات.

وسيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل خلال الأشهر القليلة القادمة، والتى تشمل معلومات عن الأفعوانيات الفريدة، والفعاليات المميزة، والرياضات التفاعلية، والتجارب المثيرة التى ستغدو جزءا من هذه الوجهة الجديدة.