«تويتر» تحدد مدة زمنية للحصول على علامة التوثيق الزرقاء

جدة - نرمين السيد - حدثت شركة «تويتر»، الخميس، الصفحة الخاصة بخدمة الاشتراك الشهرى، "تويتر بلو- Twitter Blue"، لتنص الآن على أن الحسابات الحديثة لن تتمكن من الاشتراك فى الخدمة قبل انقضاء مدة زمنية محددة.





وكانت عملاقة التواصل الاجتماعى الأمريكية أطلقت فى وقت سابق من نوفمبر الجارى خدمة "تويتر بلو" بنسختها الجديدة، التى تسمح لأى مشترك يدفع مبلغ 7.99 دولارات أمريكية شهريًا للحصول على علامة التوثيق الزرقاء، التى كانت فى السابق حِكرًا على المشاهير والمؤثرين والسياسيين.

ولكن بعد مدة وجيزة من إتاحة الحصول على العلامة الأسبوع الماضى، اندفع طوفان من الحسابات فى انتحال هوية مشاهير، أو علامات تجارية، أو سياسيين. فما كان من "تويتر" إلا أن أوقفت الخدمة، ولكن مالك الشركة الجديد، إيلون ماسك، أعلن لاحقًا إنه سيُعاد إطلاقها اعتبارًا من 29 نوفمبر الجارى.

واستعدادًا لذلك الوقت، أصبحت الصفحة الخاصة بخدمة "تويتر بلو" الآن تنص على أن الحسابات الحديثة لن تتمكن من الاشتراك قبل انقضاء مدة 90 يومًا على إنشائها، مما يمنع أى شخص من إنشاء حساب جديد والحصول على علامة التوثيق الزرقاء فورًا. الأمر الذى قد يحد من حالات انتحال الهوية.

ومع أن خدمة "تويتر بلو" لم تكن تحدد مدة قبل التمكن من الاشتراك، إلا أنها فرضت فى وقت سابق من الشهر الحالى شرطًا على من يريد الاشتراك، وهو أن يكون الحساب قد أُنشئ قبل 9 نوفمبر 2022، وهو التاريخ الذى أُطلقت فيه الخدمة، وذلك فى محاولة منها للحد من الحسابات الموثقة المزيفة.

وبالنظر إلى أن "تويتر"، تحت إدارة "ماسك"، ماضية فى تمكين المستخدمين من الحصول على علامة التوثيق الزرقاء مقابل اشتراك شهرى، فإنها تدرس كل الإمكانات الممكنة للحيلولة دون إساءة استخدامها، ومن ذلك فأن "ماسك" قال فى وقت سابق إن تغيير الاسم فى الحسابات الموثقة لن يكون ممكنًا، ومن يحاول تغيير الاسم فسيخسر علامة التوثيق حتى تتأكد "تويتر" من أن الاسم الجديد لا ينتهك شروط الخدمة.

وأضاف "ماسك"، أن يجب على من يريد إنشاء حساب محاكاة ساخر أن يذكر ذلك صراحة ضمن الاسم.

وتذكر صفحة خدمة "تويتر بلو" الجديدة أن الشركة قد تفرض فى المستقبل، وفقًا لتقديراتها ودون إشعار، فترات انتظار على الحسابات الجديدة الراغبة فى الحصول على علامة التوثيق الزرقاء. الأمر الذى يعيد سياسة التوثيق نوعا ما إلى سابق عهدها.