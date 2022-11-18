أمازون تبلغ 10 آلاف عامل بتسريحهم عبر البريد الإلكترونى

جدة - نرمين السيد - بدأت أمازون فى تقليص قوتها العاملة لتنفيذ تدابير خفض التكاليف لأن الأرباع القليلة الماضية لم تكن مربحة، حيث يقال إن الشركة ستسرح ما يقرب من عشرة آلاف موظف على مستوى العالم هذا الأسبوع عبر الإدارات.





بدأت عملية التسريح يوم الأربعاء الماذى، ولم تقدم شركة التكنولوجيا أى معلومات رسمية، والآن، فى إشعار حديث من أمازون، أكدت الشركة أخيرًا خفض قوتها العاملة بسبب "بيئات الاقتصاد الكلى غير العادية وغير المؤكدة".

فى بيان رسمى صادر عن أمازون، أكد ديفيد ليمب - نائب الرئيس الأول للأجهزة والخدمات، أن الشركة قد تم إخطارها بالفعل بشأن تسريح الموظفين المتأثرين و"ستواصل العمل عن كثب مع كل فرد لتقديم الدعم، بما فى ذلك المساعدة فى إيجاد أدوار جديدة".

واستشهد ليمب بالظروف الاقتصادية غير المواتية كسبب لإعادة هيكلة وتوحيد بعض الفرق والبرامج، وأضاف أن "من نتائج هذه القرارات أن بعض الأدوار لم تعد مطلوبة".

بينما ستؤثر عمليات التسريح على القوى العاملة العالمية فى أمازون، فإنها ستؤثر بشكل كبير على مؤسسة أجهزتها وخدماتها.

وتلقى الموظفون المتأثرون البريد الرسمى بشأن الفصل ومنحتهم الشركة شهرين للعثور على دور آخر داخل الشركة.

فى حالة فشل الموظفين فى العثور على دور جديد، أكدت أمازون على دعم عملية الانتقال من خلال تقديم حزمة تتضمن مدفوعات إنهاء الخدمة، والمزايا الانتقالية، ودعم التوظيف الخارجى.

بصرف النظر عن "أمازون"، أعلنت "ميتا"، الشركة الأم على "فيسبوك"، عن تسريح العمال الأسبوع الماضى، حيث خفضت المنصة ما يقب من 11 ألف شخص بما يعادل 13% من موظفيها.

ولأول مرة فى تاريخ الشركة، خفضت من قوتها العاملة أيضًا على نطاق أوسع، ولكن بسبب انخفاض الإيرادات، وظروف الاقتصاد الكلى المعاكسة، قرر مارك زوكربيرج إعادة هيكلة إجراءات تقدير التكلفة.

وفى الوقت نفسه، طرد رئيس "تويتر"، إيلون ماسك، أيضًا نصف 3700 موظف من القوى العاملة لدى الموقع على مستوى العالم البالغ عددها 7500، مشيرًا إلى أن "الشركة ستحتاج إلى إيجاد مصادر جديدة للإيرادات وإلا فإنها لن" تنجو من الانكماش الاقتصادى القادم".