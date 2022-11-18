الإفتاء: يجبب الاهتمام بالمظهر الخارجى بين الزوجين

جدة - نرمين السيد - واصلت دار الإفتاء المصرية، نصائحها للمتزوجين، وذلك فى إطار حملتها "لتسكنوا إليها"، التى أطلقتها على فيسبوك الفترة الأخيرة، قائلة: "عليكما بالتجمل فيما بينكما بالأقوال الحسنة، كما تتجملان بالملابس الأنيقة".





وأوضحت، أن الاهتمام بالمظهر الخارجى بين الزوجين مما يزيد فى الود والمحبة بينهما، فإن التجمل فى الأقوال باختيار الألفاظ الجميلة والكلمات المعسولة كذلك يزيد فى استقرار الأسرة وسعادتها. وتابعت: "لكن بشرط عدم الإفراط فى المبالغة التى قد تؤدى بعد ذلك إلى نتائج عكسية".

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