أخلاقنا الجميلة.. فن التعامل مع زملاء العمل (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وفى إطار حملة أخلاقنا الجميلة، التى أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، يرصد "دوت الخليج" فى الإنفوجراف التالى فن التعامل مع زملاء العمل.

وينتج عن العمل بناء علاقات مع الزملاء ولكن أحيانا يتسبب فى الشعور بالضيق أو القلق مع مرور الوقت، مما يؤثر على الحالة النفسية بشكل سلبى ثم على إنتاجية العمل.

ولأجل الحفاظ على بيئة صحية وسليمة فى العمل يجب التواصل مع الموظفين بطريقة إيجابية وسلسة، وذلك من خلال الاحترام المتبادل بين الأفراد لأجل خلق بيئة عمل صحية وتعزيز وتنمية روح الفريق ثم زيادة الكفاءة والإنتاجية.

ويفضل الابتعاد عن النميمة والموضوعات المثيرة للجدل، لأن ذلك يعد أٍلوب مكروه لدى أغلب الأشخاص، وينتج عنه فقدان ثقة من حوله واحترامهم.

وبعد التواضع من أكثر الصفات التى يجب أن تتوفر بين الزملاء فى العمل لأن التكبر أو التعالى يجعلهم يتجنبون التعامل مع الشخص.

ويجب على الموظف الاعتراف بالخطأ، فالإنسان الناجح والواثق من نفسه هو الذى يعترف بالأخطاء ولا يهرب من مواجهتها.

وهناك نصائح عند للتعامل مع زملاء العمل، منها: الحذر عند إبداء الملاحظات، وعدم التذمر المستمر، والتعامل برسمية مع الآخرين ووضع الحدود لهم، وعدم التقليل من قدرات الآخرين، و التعبير عن الآراء والأفكار الخاصة دون خوف.

ويجب مساعدة الموظفين الجدد والترحيب بهم، والتحلى بالصبر وسعة الصدر، والإنصات جيدا لآراء وأفكار الآخرين.