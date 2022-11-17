للخدمات التجارية.. إطلاق 5 أقمار اصطناعية للاستشعار عن بعد

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينجوا" اليوم الخميس، أن عملية الإطلاق جرت من مركز "جيوتشيوان" لإطلاق الأقمار الاصطناعية شمال غربى الصين، وعلى متن صاروخ من طراز "سيريس-1 واى4".

وأشارت إلى أن صاروخ "سيريس-1"، طورته شركة "جالاكتيك إنيرجى" الصينية لتصنيع الصواريخ، وهو صغير الحجم ويعمل بالوقود الصلب، وقادر على إرسال أقمار اصطناعية صغيرة إلى مدار أرض منخفض.