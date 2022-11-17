مبادرة المتحدة للطفل.. التأديب الإيجابى (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويرصد "دوت الخليج" فى الإنفوجراف التالى، خطوات سليمة للتأديب الإيجابى، وذلك تضامنا مع مبادرة الطفل التى أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

يحرص الآباء والأمهات على تربية أطفالهم بصورة إيجابية دون الاعتماد على الصراخ فى وجههم حتى لا يعرض هؤلاء للأذى النفسى.

وأوضح الخبراء أن التربية الخاطئة تشكل ضررا كبيرا على الأطفال حيث تدفعهم أحيانا إلى التعرض للاكتئاب وتعاطى المخدرات والانتحار وأمراض القلب وغيره من الأضرار.

ونصح الخبراء الأفراد بتخصيص وقت للأفراد لأجل ممارسة كافة الأنشطة المختلفة مثل الغناء أو التحدث معهم، بالإضافة إلى مدح أفعالهم الجيدة حتى يشعرون بأنهم يحظون بحب أهاليهم وأنهم متميزون.

ويجب على الوالدين إعلامه بما عليه فعله بالضبط بدلا من إعلامك له بما هو ممنوع من فعله.

وعلى الآباء والأمهات ابتكار الأساليب المختلفة لقضاء وقت أكثر إيجابية مع أطفالهم، حتى لا يشعر هؤلاء بالملل والاستفادة من طاقتهم.

وحذر الخبراء الآباء والأمهات من ممارسة أسلوب العقاب العنيف واستخدام أسلوب هادئ دون الصراخ فى وجههم أو الضرب، بالإضافة إلى منحه فرصة لتصحيح نتائح الخطأ الذى ارتكبه.