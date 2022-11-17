بمواصفات شبابية.. أوبو تطرح «Oppo A1 Pro»

جدة - نرمين السيد - وأشارت الشركة إلى أن الهاتف "Oppo A1 Pro" يتمتع بالعديد من المزايا والإمكانيات الفائقة التى تجعله ينافس غيره من الهواتف.
ويأتى هاتف أوبو الجديد بتصميم شبابى وعصرى وذلك من خلال هيكل مصنوع من البلاستيك المقوى وشاشة منحنية من نوع "OLED" وبقياس 6.55 بوصة، وبدقة 1080 × 2400 بيكسل.
ويزود "Oppo A1 Pro" بكاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابيكسل، ومستشعر بحجم 1 / 1.67 بوصة، و 0.64 ميكرومتر بيكسل، متصلة بمستشعر ثانى لتصوير بيانات العمق بدقة 2 ميجابيكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 18 ميجابيكسل.
ويتمتع الهاتف ذاكرة الوصول العشوائى رام من نوع "LPDDR4x" بما يصل إلى 8 و12 جيجابايت، وحوالى 256 جيجابايت من سعة التخزين الداخلية المدمجة من نوع UFS 2.2.
ويقترن الهاتف ببطارية كبيرة بسعة 4800 مللى أمبير، كما يدعم تقنية الشحن السريع بدقة 67 وات.
ويُطرح "Oppo A1 Pro" بألوان عدة منها الأسود والأزرق والذهبى، وبسعر يصل إلى 255 دولار أى ما يزيد عن 6000 جنيه.
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