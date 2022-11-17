العالم يحتفل بـ «الفلسفة»

جدة - نرمين السيد - استعرض برنامج "صباح جديد"، الذى يعرض على شاشة "القاهرة الإخبارية"، من تقديم الإعلامية شيرين غسان والإعلامى فادى غالى، تقريرًا عن اليوم العالمى للفلسفة، والذى يحتفل به العالم فى يوم 17 نوفمبر من كل عام.





وذكر التقرير، أن العالم يحتفل فى يوم 17 نوفمبر من كل عام بيوم الفلسفة، وتحتفل به اليونسكو كل عام فى الخميس الثالث من شهر نوفمبر، وبدأ الاحتفال به أول مرة يوم 21 نوفمبر عام 2002، وذلك تأكيدًا من اليونسكو على القيمة الدائمة والمستدامة للفلسفة لتطور الفكر البشرى. وأشار التقرير، إلى أن اليونسكو ذكرت أن الفلسفة تمكنا من إعطاء معنى للحياة، وأكثر من 70 دولة، من بينهم 25 دولة فى إفريقيا، احتفلت بأول مناسبتين.

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