«Message yourself».. واتساب يطرح ميزة جديدة

جدة - نرمين السيد - وأشار التطبيق إلى أن تلك الميزة تتوفر لمستخدمى أندرويد و"ios"، من خلال تحدث "22.23.74" لهواتف أيفون، و"2.22.23.77" لهواتف أندرويد.

وطرح واتساب تلك الميزة لحفظ الرسائل والملاحظات التى يمكن العودة إليها لاحقا بسهولة، على غرار غيرها من التطبيقات مثل تيليجرام وسيجنال.

ولإرسال الرسائل لنفسك يجب فتح محادثة جديدة وعند البحث عن جهة الاتصال المراد مراسلتها تجد جهة الاتصال الشخصية أعلى القائمة.

وعند فتحها تظهر تسمية مختلفة للدردشة وهى راسل نفسك أو "Message yourself"، وتكون الرسائل وقتها مرئية عبر مختلف الأجهزة مع الحفاظ على التشفير من طرف إلى طرف.