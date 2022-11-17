الإخلاص والوفاء.. كلب ينقذ طفلًا من هجوم شرس

جدة - نرمين السيد - وتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعى الكثير من الفيديوهات التى تكشف مدى وفاء الكلاب لأصحابها.

ووثقت الكاميرا موقف يكشف مدى إخلاص الكلاب لأصحابها، ولذك بعد إنقاذه لطفلا أمريكيا من هجوم كلب قاتل.

ورصد الفيديو إنقاذ الكلب للطفل الذى يبلغ من العمر 6 سنوات، والذى كان يلهو فى حديقة منزله الأمامية بجنوب "فلوريدا".

ودخل الكلب فى مشاجرة شرية مع كلب الجيران القاتل، حتى تمكن الطفل من الهروب نحو والده، وذلك وفقا لما جاء صحيفة "ديلى ميل".

وكشف الأب للصحيفة أن بمجرد انطلاق كلب الجيران نحو الطفل، جاء الحيوان الأليف صديق الطفل لإنقاذه ونجح فى حمايته من الأذى، وبعدها حاول الأب تجاه الكلبين لفض الشجار.