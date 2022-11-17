نتفليكس تتيح للمستخدمين ميزة مجانية.. كيف تحصل عليها؟

جدة - نرمين السيد - تضيف "نتفليكس" خيار إدارة الوصول والأجهزة الجديد على النظام الأساسى الذى يتيح للمستخدمين بشكل أساسى عرض حالة تسجيل الدخول إلى حساباتهم وطرد الضيوف غير المرغوب فيهم.





قد تكون هذه الميزة مفيدة حقًا للمستخدمين الذين استخدموا "نتفليكس" فى أى مكان، ولكنهم نسوا تسجيل الخروج بعد المغادرة، وقد تكون مفيدة أيضًا إذا كان أصدقاؤك القدامى أو السابقون لا يزالون يستخدمون حساب "نتفليكس" الخاص بك.

على الرغم من أن خيار إدارة الوصول والأجهزة يهدف إلى أغراض أمنية، إلا أن الميزة تفرض أيضًا على المستغلين الحصول على اشتراكات خاصة بهم.

يبدو أن ميزة Managing Access and Devices "إدارة الوصول والأجهزة" يتم طرحها من جانب الخادم، ولكن يمكن للمستخدمين تحديث تطبيقهم إذا لم يكن متاحًا.

وللتحقق من توفره، انقر على أيقونة ملفك الشخصى> الحسابات> إدارة الوصول والأجهزة.

وهنا، من خلال تبديل تسجيل الدخول، يمكن للمستخدمين تسجيل خروج الآخرين من حساب "نتفليكس" الخاص بهم فى حالة مشاركة كلمة المرور.

تتوفر نفس الميزة أيضًا على عميل الويب الخاص بـ "نتفليكس".

شاركت الشركة هذا التحديث فى منشور لها، والذى قالت فيه، "مع اقتراب موسم العطلات المزدحم، سيكون العديد من أعضائنا فى حالة تنقل ومشاهدة «نتفليكس» أينما كانوا يسافرون لرؤية العائلة والأصدقاء".

وأضافت: "تسجيل الدخول إلى حسابك أثناء تواجدك فى فندق أو حتى فى منزل صديقك سهل وبديهى، ولكن فى بعض الأحيان ينسى الأشخاص تسجيل الخروج.. اليوم، نطلق إدارة الوصول والأجهزة، وهى ميزة جديدة فى إعدادات الحساب تتيح لك عرض الأجهزة الحديثة التى تحتوى على المتدفقة من حسابك وتسجيل الخروج من أجهزة معينة بنقرة واحدة فقط".

وفى الوقت نفسه، تخطط "نتفليكس" لاتخاذ إجراءات صارمة بشأن مشاركة كلمات المرور بدءًا من عام 2023، حيث أطلقت مؤخرًا خيار إضافة عضو إضافى للمستخدمين الذين يعيشون فى بلدان محددة.

تتطلب هذه الميزة من الأشخاص خارج منزلك أن يدفعوا مقابل استخدام حساب "نتفليكس" الخاص بك.