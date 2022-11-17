توقعات الأبراج الخميس 17 نوفمبر 2022.. مفاجآت كثيرة فى العمل والعلاقات

جدة - نرمين السيد - توقعات الأبراج الخميس

الحمل

كن حاسمًا وانتبه لما يدور حولك فى محيط العمل ولا تهمل واجباتك، واحرص على التفاهم والود المتبادل مع شريك حياتك.

الثور

رتب أفكارك وضع خطة لتنظيم عملك ومهامك، وواحتوى شريك حياتك وتحدث معه.

الجوزاء

حافظ على مكاسب العمل التى تحققت الفترة الماضية واسعى للمزيد، وحافظ على العلاقة الوطيدة مع شريك حياتك وأسرتك والعائلة.

السرطان

اجتهد فى العمل وواصل طريقك ولا تنصت لمن يريد تعطيلك، وفكر جيدًا وكن عقلانيًا فيما يتعلق بالأمور العاطفية ولا تجعل مشاعرك تسيطر على عقلك.

الأسد

تعلم مهارات جديدة واستغل قدراتك فى تطوير عملك، وتبادل المشاعر والذكريات الجميلة مع شريك حياتك.

العذراء

ركز فى العمل وحارب لتحقق أهدافك وتصل إلى المكانة التى تتمناها، ولا تسمح للخلافات بأن تدمر العلاقة بينك وبين شريك حياتك.

العقرب

ابذل قصارى جهدك فى العمل واستخدم كل إمكانياتك لتحقق طموحاتك، ولا تسمح لطرف ثالث بالتدخل والوقيعة بينك وبين شريك حياتك.

الميزان

اهتم بعملك ولا تفتعل المشكلات حتى لا تخرج عن تركيزك، واقترب أكثر من شريك حياتك وأسرتك.

الجدى

فكر جيدًا قبل أن تتخذ قراراتك وانظر أمامك وليس تحت قدمك فقط، وتعامل مع الأمور الأسرية والعائلية بهدوء وحكمة.

القوس

استعيد نشاطك وطاقتك فهم من أهم أدواتك للنجاح فى عملك، واجلس مع أسرتك وعائلتك واقضى وقتًا ممتعًا معهم لتتحسن حالتك المزاجية.

الحوت

احرص على إنهاء كافة المشكلات التى تواجهك فى العمل حتى لا تؤثر على أدائك، وقدم الدعم والمساندة لأسرتك وعائلتك.

الدلو

تعاون مع زملائك فى العمل وتشاركوا سويًا لمصلحة العمل، وحافظ على علاقة عاطفية خالية من المشكلات والصدامات وحاول حل الأمور بينك وبين شريك حياتك قدر المستطاع.