اليوم العالمى للطلاب.. أسباب الاحتفال وأهم التفاصيل

جدة - نرمين السيد - اليوم العالمى للطلاب.. يحتفل به العالم فى كل عام فى مثل هذا اليوم الموافق 17 من نوفمبر؛ تخليدًا لما حدث فى ذلك اليوم من خروج مسيرة طلابية ضد القوات الجيش النازى فى دولة ألمانيا.





اليوم العالمي للطلاب

اليوم العالمى للطلاب، أو يوم الطلاب الدولى.. يرجع سبب اختياره إلى قيام مجموعة من الطلاب فى ألمانيا، بحشد مسيرة تندد بالنازية الألمانية عام 1939عام، حيث تصدت القوات النازية لهذه المسيرة الطلابية السلمية؛ ما نتج عنه مقتل أحد الطلاب ويدعى "جان أوبلاتيل".

اليوم العالمي للطلاب.. وأدى مقتل الطالب جان أوبلاتيل إلى انفجار موجة عارمة من الغضب وزيادة الاحتجاجات، ضد القوات النازية فى ألمانيا؛ الأمر الذى دفع قوات الجيش النازى إلى إغلاق جميع المعاهد العليا "الكليات".

اليوم العالمي للطلاب

اليوم العالمى للطلاب... عقب تلك الموجة من الاحتجاجات لم تهدأ عاصفة القوات النازية فى ألمانيا؛ بل قامت القوات الألمانية بإعدام 9 من الطلاب المعتقلين، ورحلت 1200 طالب إلى معسكرات اعتقال الجيش النازى، وعقب ذلك وفى مثل هذا اليوم 17 نوفمبر من عام 1939م، تم تصفية جميع الطلاب المعتقلين.

ومن جانبه، قام الاتحاد العالمى للطلاب بعد الحرب العالمية الثانية، بتخصيص يوم 17 من نوفمبر من كل عام، ليكون يوم الطلاب العالمى أو اليوم العالمى للطلاب؛ ليرد به على الحروب الإمبريالية من أجل تحقيق السلام، والعدالة، والحرية، والتحرر من الاستعمار.

اليوم العالمي للطلاب... وكان اتحاد الطلاب العالمى قد تأسس عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية عام 1946، حيث اتخذ مدينة براغ عاصمة تشيكوسلوفاكيا، والتى وقع بها الحادث مقرا له، وكان الهدف من تأسيسه الدفاع عن حقوق الطلاب فى مختلف دول العالم.

اليوم العالمي للطلاب

اليوم العالمى للطلاب... ويتكون اتحاد الطلاب العالمى من ما يقرب من 90 منظمة، تجمع كل منظمة منها هيئات طلابية فى بلد معين، ويوجد فى أقطار أمريكا الجنوبية 25 منظمة، و12 فى الوطن العربى، و14 منظمة تمثل الاتحادات فى الدول الاشتراكية، فضلًا عن 20 منظمة فى إفريقيا، و9 منظمات فى أمريكا الوسطى والشمالية، و10 منظمات طلابية فى آسيا.