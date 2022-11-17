إيلون ماسك محذرا العاملين فى «تويتر»: العمل لساعات طويلة أو مغادرة الشركة

يشار إلى أنه على الموظفين ملء نموذج خاص بالالتزام بتعليمات ماسك بحلول غدًا الخميس الساعة 5 مساءً، أو ترك العمل، بحسب صحيفة "وول ستريت".
وكتب ماسك فى رسالة بريد إلكترونى: "للمضى قدمًا، لبناء تويتر من جديد والنجاح فى عالم يتزايد فيه التنافس، سنحتاج إلى أن نكون متشددين للغاية: هذا يعنى العمل لساعات طويلة بكثافة عالية، فقط الأداء الاستثنائى سيشكل درجة النجاح".
تأتى الرسالة الإلكترونية بعد أن أرسل ماسك إلى الموظفين الأسبوع الماضى مذكرة تحذر من التحديات الاقتصادية "الرهيبة" التى تواجه الشركة والتى قال فيها إن الإفلاس أمر محتمل.
وتحدث الملياردير الأمريكى فى الأسبوع الماضى، وخلال أول اجتماع شامل للشركة منذ شراء ماسك للشركة، عن إنهاء العمل عن بُعد لمعظم موظفى تويتر، قائلاً إنهم بحاجة إلى الحضور إلى المكتب إذا كان ذلك ممكنًا.
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