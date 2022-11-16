تقارير: هاتف Motorola Edge 40 Pro يأتى بأكثر من نموذج

جدة - نرمين السيد - وأوضحت التقارير أن Motorola Edge 40 Pro يدعم تقنية الشحن اللاسلكى، وأيضًا الشحن العكسى.

ويأتى الهاتف الجديد من موتورولا باثنان من النماذج على أن يتميز النموذج الأول بدعم شريحة SIM واحدة، بينما يدعم النموذج الثانى شريحتين إحداهما تقليدية، والأخرى شريحة e-SIM.

ومن المقرر بعد رصد هاتف Motorola Edge 40 Pro فى قاعدة بيانات FCC، أن تعلن موتورولا رسميًا عن هذا الإصدار قريبًا، وبعد إطلاقه سيتم الإعلان عن الأسواق العالمية التى يتم طرح الهاتف به، وكذلك أسعاره.