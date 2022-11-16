نهاية «السيد المحترم».. الحكم على الداعية عدنان أوكتار بالسجن 8600 عام

جدة - نرمين السيد - وحصد أوكتار المعروف أيضًا بهارون يحيى شهرة كبيرة من خلال تقديمه برنامجًا على قناة عبر الإنترنت يظهر فى مقاطع الفيديو وهو محاطًا بالكثير من النساء يرتدين ملابس مثيرة كتان يطلق عليهم "القطط".
وكان قد اعتُقل الرجل الستين عدنان أوكتار فى شهر يوليو عام 2018، وتم الحكم عليه بالسجن 8658 عامًا، لإدانته بجرائم تشمل الاعتداء الجنسى وسرقة بيانات شخصية واحتجاز حرية، بحسب "يورو نيوز عربى".
وجائت العقوبة ذاتها فى حق 10 متهمين أعضاء فى منظمته.
يذكر أن أوكتار قد تم إدانته فى العام الماضى بالسجن 1075 عامًا، قبل أن تلغى المحكمة استئناف الحكم الصادر فى حقه.
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