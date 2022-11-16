عبر خدمة الأقمار الصناعية.. أبل تطلق ميزة الطوارئ الجديدة SoS فى هذه الدول

جدة - نرمين السيد - وأكدت الشركة عن توفير الخدمة للمستخدمين فى الولايات المتحدة وكندا لمستخدمى آيفون.

وأوضحت الشركة أن خدمة الطوارئ سوف تكون متاحة فى ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا الشهر المقبل.

وتسمح هذه الوظيفة للمستخدمين الاتصال بخدمات الطوارئ عن طريق الرسائل النصية حتى عندما لا يمونون فى نطاق شبكة Wi-fi أو فى نطاق الشبكات الخلوية.

وبالإضافة إلى ذلك عندما يكون المستخدمون خارج الشبكة، يمكنهم فتح تطبيق "Find My"، وإرسال موقعهم عن الأقمار الصناعية إلى عائلاتهم وأصدقائهم لإخبارهم بأنهم فى أمان.

وسوف يتم تزويد مستخدمى آيفون غبر القادرين على الاتصال بخدمات الطوارئ بسبب نقص شبكة Wi-fi بواجهة بسيطة ترشدهم خلال عملية إنشاء اتصال القمر الصناعى.

وتمنح هذه الخدمة نقاط السلامة العامة، أو مراكز اتصال خدمات الطوارئ للاتصال بمزيد من المستخدمين فى حالات الطوارئ المختلفة.

كما يستطيع مستخدمى "Emergency" عبر القمر الصناعى إرسال واستقبال الرسائل فى أقل من 15 ثانية فى ظروف واضحة، وذلك عن طريق تقنية النص التى طورتها شركة أبل.

ويسمح عرض توضيحى للطوارئ للمستخدمين باختبار اتصالات الأقمار الصناعية عبر الاتصال بقمر صناعى حقيقى.