فى يومه العالمى.. 4 أبراج يتصفون بالتسامح

وجاء هذا الإجراء فى أعقاب إعلان الجمعية العامة عام 1993 بأن يكون عام 1995 عام الأمم المتحدة للتسامح.
وبمناسبة الاحتفال بيوم التسامح يوجد مواليد 4 أبراج فلكية يتصفون بالتسامح مع الآخرين والوفاء والحفاظ على علاقات طيبة مع الجميع.
4 أبراج يتصفون بالتسامح
برج الثور
يثق مواليد برج الثور بالأشخاص المقربين منهم، وهذا يجعل من الصعب عليهم اكتشاف عيوبهم أو يحملونه فى نفوسهم من ضغائن، حتى إذا تم خداعهم، فسوف يحافظون على العلاقة ورفض التخلى عن حبهم ومشاعرهم تجاه هؤلاء.
برج العقرب
من صفات مواليد العقرب حبهم للتحكم والإمساك بزمام الأمور خاصة فى العلاقات العاطفية، فمن الوارد أن يسامح مولود العقرب الشخص الذى يحبه وذلك من أجل السيطرة على العلاقة والإبقاء عليها.
برج الحوت
لدى مواليد الحوت قدرة كبيرة على الاستمرار فى العلاقة العاطفية حتى وأن تعرضوا للهجر أو الخيانة، حتى وإن كان ذلك فى سبيل الحفاظ على مظهرهم الاجتماعى أمام الناس.
برج السرطان
إذا خدع أحد مولود برج السرطان فسوف يسامحه الأخير، لأنه لا يحب الانفصال وإنهاء العلاقات.
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