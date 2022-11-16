من خلال بيع القمامة.. فتاة أمريكية تكسب 37 ألف دولار شهريا

جدة - نرمين السيد - عادت تلك الفتاة التى تدعى "سارة سكوت" إلى منزلها، وتفاجئت بقمامة الجيران المتراكمة أمام الصناديق والتى بها الكثير من الأثاث.

وقررت سارة أن تأخذ تلك القمامة التى كانت بها طاولة قهوة وخزانة كتب وجزازة عشب مكسورة حتى تبيعها عبر "فيسبوك" للأشخاص بالمنطقة المحيطة.

وبدأت سارة البالغة 27 عاما من عمرها فى ذلك منذ 2020، وتمكنت من جلب مبلغ قدره 37 ألف دولار.

وقالت: "أعمل كمستشار تسويق رقمى لشركة FedEx وأحقق أرباحا تقل قليلا عن 90 ألف دولار سنويا".

وأضافت أنها تخصص 5 ساعات من وقتها لتلك الوظيفة، عن طريق تقسيمه إلى 3 ساعات للقيادة والتقاط الأشياء وساعتين للتنظيم والتصوير وإدراج العناصر عبر الإنترنت.

وتابعت بأنها كانت فى الشهور الأولى تكسب ما يقرب من 500 دولار شهريا حتى بدأ تركز على القطع الأكثر مبيعا وحسن أدائها لزيادة الربح حتى ارتفع إلى 37 ألف دولار شهريا.