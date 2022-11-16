يوتيوب يطرح ميزة جديدة لمقاطع الفيديو

جدة - نرمين السيد - وأشار يوتيوب إلى طرحه لميزة نشر مقاطع الفيديو القصيرة "Shorts". ويسمح التطبيق بإتاحة الفرصة لصناع المحتوى حول إمكانية استخدام مقاطع صوت وموسيقى تزيد عن 15 ثانية خلال مقاطع "Shorts". وتلك الميزة تتعلق بمقاطع الصوت الأصلية أو مقاطع الصوت والموسيقى سواء من الشركات أو منتجى الفيديوهات. وأعلن التطبيق أن تلك الميزة الجديدة تسمح لمنتجى الفيديو استخدام مقاطع صوت طولها 15 أو 30 أو 60 ثانية. ولفت إلى أن للمتسخدمين يمكن تحميل أحدث إصدار من تطبيق يوتيوب لأجهزة iOS من خلال "App Store"، كما يمكن تحميل لمستخدمى أندرويد من خلال "جوجل بلاى".

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