ألمانى يعثر على شيك ضخم بمكافأة صادمة للجميع

جدة - نرمين السيد - وتفاجأ الألمانى البالغ من العمر 38 عاما أثناء وجوده برصيف القطار خلال عودته من زيارة والدته، بشيك بمبلغ ضخم.

ورأى الألمانى الشيك على الأرض، ثم أخذه ووجد أنه بمبلغ 4.7 مليون دولار، معلقا: "كان هناك مبلغ كبير لدرجة أننى لم أستطع حتى نطقه"، وذلك وفقا لما جاء فى صحيفة "الإندبندنت".

وأشار إلى أن الشيك تم تحويله من سوبر ماركت ألمانى إلى شركة "Haribo" المخصصة لصناعة الحلوى.

وتواصل مع الشركة لإبلاغهم بعثوره على الشيك، حتى طلبت منه إتلافه وإرسال دليل على ذلك.

وقام بالفعل لتنفيذ ما طلبته الشركة، ولكن كانت المفاجأة صادمة وهى تلقيه لـ 6 علب من الحلوى بعد أيام.

وأثارت المكافأة صدمة للرجل الألمانى، معلقا: "لم تكن على مستوى جيد مقارنة بما فعلته فهى رخيصة بعض الشئ".