ببطارية كبيرة.. فيفو تطرح سلسلة «Vivo X90» خلال أيام

جدة - نرمين السيد - وأشارت الشركة إلى أنه كان من المرجح طرح الهاتف فى ديسمبر المقبل، ولكنها تراجعت عن قرارها لطرح سلسلة "Vivo X90" خلال الأيام المقبلة.

ولفتت الشركة إلى أن هواتفها الجديدة تحصل على العديد من المزايا والإمكانيات التى تجعلها تنافس غيرها من الشركات، وبسعر متوسط.

وتتميز هواتف "Vivo X90" بشاشتها التى تأتى من نوع "AMOLED E6" كما يبلغ قياسها 6.78 بوصة وبجودة فائقة مع جودة شاشة 2K.

وتزود الهواتف بكاميرا خلفية رباعية مع مستشعر رئيسى بدقة 50 ميجابيكسل، وكاميرا تليفوتوجرافية، وغيرها فائقة الاتساع بدقة 13 ميجابيكسل، ومستشعر للماكرو بدقة 8 ميجابيكسل، وغيرها أمامية بدقة 32 ميجابيكسل.

وتتمتع الهواتف ذاكرة وصول عشوائى بسعة 8 و 12 جيجابايت، 512 جيجا بايت من السعة التخزينية، بالإضافة إلى بطارية كبيرة ذات سعة 5000 مللى أمبير كما يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 120 وات.