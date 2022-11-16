أخلاقنا الجميلة.. كيف يحترم الصغير الكبير؟ (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وفى إطار حملة أخلاقنا الجميلة، التى أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، يرصد "دوت الخليج" فى الإنفوجراف التالى طريقة احترام الصغير للكبير.

ويعد الاحترام هو تقبل الآخرين وتقبل آرائهم ومساعدة الشعور بالاحترام والآمان.

ويعتبر واحدة من أهم الصفات الجيدة التى لا بد من زرعها فى الطفل منذ صغيرة، حتى يصبح شخصية سوية قادر على بناء العلاقات القوية مع الآخرين.

ويلعب الاحترام دورا مهما فى تحسين مهرات الطفل الأخرى التى منها التسامح والاستماع للآخرين وتقدير شعورهم.

ويجب على الآباء والأمهات تربية أبنائهم على أسس قوية التى منها احترام الكبير وذلك من خلال الاهتمام به بسبب شعور الكثير منهم بالوحدة، وذلك من خلال تخصيص وقت لقضائه معهم أو زيارتهم.

ومن الأمور المهمة التى تكشف الاحترام، هو لاستماع لكلام الكبير وعدم مقاطعته أثناء الحديث واحترام رأيه.

كما يجب أن يراعى الصغير مستوى ارتفاع صوته عند الحديث مع الكبير، فمن الاحترام والأخلاق والأدب خفض الصوت وعدم الصراخ والتحدث معهم بطريقة هادئة ومراعاة مشاعرهم عند التحدث معهم

وهناك عدد من الخطوات المهمة التى منها القيام بشكر الكبير فى السن وعدم إنكار فضله، وعدم التقليل من شأن الكبير أو الاستخفاف به.

ويمكن إظهار الاحترام من خلال خدمتهم ومساعدتهم فى قضاء أمورهم التى يواجهون صعوبة فى إنجازها.