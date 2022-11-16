هونر تكشف عن موعد الإعلان رسميا عن سلسلة «Honor 80»

جدة - نرمين السيد - وأشارت الشركة إلى أن الأربعاء الموافق 23 نوفمبر الجارى، هو الموعد المحدد للإعلان رسميا عن "Honor 80".

ولفتت الشركة إلى أن تلك السلسلة تأتى بالعديد من المواصفات التى تساعدها فى منافسة غيرها من الشركات.

ومن بين الهواتف التى يتم الكشف عنها: "Honor 80 Pro"، و"Honor 80"، و"Honor 80 Pro+".

وجاءت تقارير لتكشف عن مواصفات الهاتف الجديد "Honor 80 Pro"، حيث يأتى بشاشة منحنية من نوع "AMOLED" والتى يبلغ قياسها 6.73 بوصة، كما تدعم تقنية "+ HDR10".

ويزود الهاتف بكاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابيكسل، وأخرى أمامية بدقة 64 ميجابيكسل.

ويتمتع الهاتف بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت، بالإضافة إلى بطارية كبيرة بقوة 5000 مللى أمبير فى الساعة كما تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 100 وات.