جدة - نرمين السيد - ومن المعروف عن الأفيال أنها تعد من المخلوقات التى تحتل مكانة فى قلوب البشر بسبب أسلوبها اللطيف، بالإضافة إلى كونها من الكائنات الذكية والحساسة.
وجاء مراسل تليفزيونى الذى يدعى "ألفين باترسون كاوندا" أمام الأفيال فى كينيا ليتحدث عن التبرعات المقدمة لإنقاذ الحياة البرية.
ورصد الفيديو محاولات الفيل لتقديم الحب والمودة للمراسل على طريقته الخاصة، من خلال ظهور وهو يدغدغ الصحفى أثناء إذاعته لتقرير عبر قناة "KBC" كما أمطره بالقبلات.
وحاول الصحفى الحفاظ على استقامة وجهه واحترافيته طوال الوقت، ولكنه انفجر ضاحكا بعد تقبيل الفيل على وجهه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أثناء عمله.. فيل يداعب مراسل تليفزيونى و«يزغزغه» (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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