إيلون ماسك يكشف عن موعد إعادة الاشتراك فى «Twitter Blue»

جدة - نرمين السيد - يتيح اشتراك "Twitter Blue" الوصول إلى بعض الميزات الخاصة بالإضافة إلى العلامة الزرقاء المرغوبة لأى شخص يرغب فى دفع 8 دولارات شهريًا لنفسه.

كتب إيلون ماسك على موقع تويتر، "آمل أن يظل حتى أسوأ منتقدى على تويتر، لأن هذا هو ما تعنيه حرية التعبير"، وعلى الرغم من أن ماسك لم يكشف عن التغييرات التى سيأتى بها "Blue Subscription"، فقد أعاد "تويتر" العلامة "الرسمية" التى تفصل الحسابات الرسمية عن منتحلى الشخصية.

لإبقاء المحتالين فى مأزق، قال ماسك إن تغيير اسم العرض يمكن أن يؤدى إلى فقدان علامة الاختيار الزرقاء، مضيفًا: "مع الإصدار الجديد، سيؤدى تغيير اسمك الذى تم التحقق منه إلى فقدان علامة الاختيار حتى يتم تأكيد الاسم بواسطة "تويتر" للوفاء بشروط الخدمة".

بصفتك مشتركًا فى "Twitter Blue"، ستحصل على علامة زرقاء للتحقق مع الأولوية فى الوصول والعرض على "تويتر"، وكل هذا فقط إذا كنت على استعداد لدفع 8 دولارات شهريًا فى الولايات المتحدة.

كان إطلاق "Twitter Blue" الأولى كارثة، حيث سارع المقلدون إلى تقليد الشخصيات الشهيرة وتضليل أتباعهم.، فمثلا طالب مستخدم على موقع تويتر ينتحل شخصية لاعب كرة السلة ليبرون جيمس، بمبادلة من فريق لوس أنجلوس ليكرز، وهو فريق كرة سلة.

كما هو متوقع، انخدع العديد من المستخدمين بالتغريدة لأنها تحتوى على علامة زرقاء، وسرعان ما تم تعليق الحساب.

كانت الحسابات سريعة فى التلاعب بالمتابعين كعلامات زرقاء على حسابات المحاكاة الساخرة، مما يجعل من المستحيل على الأشخاص التمييز بين الحساب المزيف والحساب الأصلى.

وسرعان ما تم تعليق جميع الحسابات المزيفة على "تويتر".