توقعات الأبراج الأربعاء 16 نوفمبر 2022.. العلاقات العاطفية تسير بشكل جيد

جدة - نرمين السيد - توقعات الأبراج الأربعاء

الحمل

جدد طاقتك واستعيد نشاطك وحافظ على الشغف لتبدع فى عمل، ولا تثير المشكلات مع شريك حياتك.

الثور

واصل السعى ولا تيأس واعلم أن تحقيق الأحلام ليس سهلًا، وكن واضحًا مع شريك حياتك وتحدث معه بشفافية.

الجوزاء

لا تهمل عملك وانجز المهام المطلوبة منك ولا تجعلها تتراكم عليك، حافظ على علاقتك القوية مع أصدقائك خاصة القدامى.

السرطان

حسّن من مستواك فى العمل لتصل إلى مكانة أعلى، وانهى كافة الخلافات بينك وبين شريك حياتك حتى لا تسوء العلاقة.

الأسد

استغل الفرصة المتاحة أمامك وركز فى عملك، واحرص على التفاهم والحب والود فى العلاقة مع شريك حياتك.

العذراء

حافظ على ما حققته من نجاحات فى الفترة الماضية ولا تتوقف عند هذا الحد واكمل السير، وعامل شريك حياتك وأفراد أسرتك وعائلتك بهدوء ولطف.

العقرب

كن مرنًا للتعامل مع كافة المتغيرات التى قد تطرأ فى العمل وتصرف بعقلانية، وحسّن علاقتك بشريك حياتك وتقرب أكثر منه.

الميزان

حاول تحقيق أهدافك المهنية مهما كلفك الأمر من تفكير وتعب ومشقة، واخرج فى رحلة مع شريك حياتك وأسرتك كى تلتقط أنفاسك وتعود بذهن صافى لعملك.

الجدى

استشير أصحاب الخبرة واستمع لنصائح الآخرين وقت الأزمات، وتحدث مع شريك حياتك وعبر له عن حبك وتقديرك له.

القوس

اجتهد ما استطعت ولا تتخلى عن طموحاتك فى العمل، وسيطر على أعصابك عند التعامل مع شريك حياتك وأسرتك وانصت إليهم.

الحوت

لا تتوقف عن المحاولة حتى تحقق ما تريد فى حياتك المهنية، وابحث عن أشياء تحقق لك السعادة فى حياتك الشخصية والعاطفية.

الدلو

احسب خطواتك ولا تتسرع واعتمد على عقلك فى المقام الأول فيما يتعلق بالأمور المهنية، وشارك أسرتك وأقاربك الرأى ولا تتخلى عنهم أبدًا.