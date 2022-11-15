راعى الحديقة العظمى.. ملك بريطانيا يحتفل بعيد ميلاده الـ 74 بمنصب جديد

جدة - نرمين السيد - وأصبح تشارلز أكبر ملك سنًا فى التاريخ البريطانى عندما خلف والدته على العرش فى سبتمر الماضى، واحتفل بعيد ميلاده الأول كملك بعيدًا عن الأنظار فى ظل عدم وجود أى خطط لارتباطات عامة.

وأعلن قصر بكنجهام أنه تولى رسميًا منصب راعى حديقة وندسور العظمى، وهى وظيفة تعود إلى عام 1559 عندما عينت الملكة إليزابيث الأولى، هنرى نيفل، ونشر القصر عن صورة جديدة لتشارلز بجوار شجرة بلوط قديمة فى الحديقة.

وحمل والده الأمير فيليب هذا اللقب عام 1952 عندما أصبحت زوجته الملكة إليزابيث الثانية، لتخلف لوالدها جورج السادس فى المنصب.

وأشار قصر بكنجهام إلى أن الملكة فيكتوريا كانت من بين أفراد العائلة المالكة الآخرين الذين تولوا المنصب الذى يشمل توفير الإشراف والتوجيه لنائب راعى الحديقة وفريقه فى الإدارة اليومية لواحدة من أقدم الأراضى فى البلاد.