جدة - نرمين السيد - وأصبح تشارلز أكبر ملك سنًا فى التاريخ البريطانى عندما خلف والدته على العرش فى سبتمر الماضى، واحتفل بعيد ميلاده الأول كملك بعيدًا عن الأنظار فى ظل عدم وجود أى خطط لارتباطات عامة.
وأعلن قصر بكنجهام أنه تولى رسميًا منصب راعى حديقة وندسور العظمى، وهى وظيفة تعود إلى عام 1559 عندما عينت الملكة إليزابيث الأولى، هنرى نيفل، ونشر القصر عن صورة جديدة لتشارلز بجوار شجرة بلوط قديمة فى الحديقة.
وحمل والده الأمير فيليب هذا اللقب عام 1952 عندما أصبحت زوجته الملكة إليزابيث الثانية، لتخلف لوالدها جورج السادس فى المنصب.
وأشار قصر بكنجهام إلى أن الملكة فيكتوريا كانت من بين أفراد العائلة المالكة الآخرين الذين تولوا المنصب الذى يشمل توفير الإشراف والتوجيه لنائب راعى الحديقة وفريقه فى الإدارة اليومية لواحدة من أقدم الأراضى فى البلاد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر راعى الحديقة العظمى.. ملك بريطانيا يحتفل بعيد ميلاده الـ 74 بمنصب جديد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.