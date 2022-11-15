القرار يُنفذ بداية من 2023.. هولندا تمنع «غاز الضحك» لهذا السبب

جدة - نرمين السيد - قررت هولندا أمس الإثنين، منع حيازة أو بيع أكسيد النيتروجين، المعروف بغاز الضحم اعتبارًا من الأول من يناير 2023، والذى يستخدمه شباب كثر خلال الاحتفالات أو المناسبات الاجتماعية رغم مخاطره.





وقالت وزارتا العدل والصحة الهولنديتان فى بيان مشترك، إن حظر أكسيد النيتروجين سيدخل حيز التنفيذ فى الأول من يناير 2023، إذا سيدرج بدءًا من هذا التاريخ على القائمة الثانية للقانون بشان الأفيون، ما يعنى حظر بيعه أو حيازته.

ويظل الاستخدام المهنى لأكسيد النيتروجين مسموحًا فى الأوساط الغذائية والطبية.

ويستخدم أكسيد النيتروجين كمسكن للآلام فى الطب، لكنه مستخدم أيضًا لتأثيراته النفسية على المدى القصير، خلال فترة لا تتجاوز 3 إلى 4 دقائق، عند تنشقه خاصة بواسطة بالونات مطاطية منفوخة، بحسب ما نقلته "سكاى نيوز عربية".

وربما يؤدى تنشق هذا الغاز إلى الاختناق أو فقدان الوعى، إضافة إلى حروق، وفى حالة استخدامه بشكل متكرر أو بجرعات قوية، قد تنجم عنه اضطرابات عصبية ونفسية وقلبية ودموية.

وأوضح مارتن فان أويخن، وزير الصحة والرخاء والرياضة الهولندى، أن استخدام أكسيد النيتروجين لغايات الترفيه يسبب مخاطر صحية هائلة.

وتابع: "لقد رأينا تقارير كثيرة فى نشرات الأخبار عن حوادث مريعة تعرض لها أشخاص تناولوا أكسيد النيتروجين.

وأشارت قناة "إن أو إس" الهولندية العامة إلى أن استخدام غاز الضحك رُصد فى 63 حادثة أدت إلى وفيات فى الأعوام الأخيرة وفق أرقام الشرطة الهولندية.