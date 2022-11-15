بسبب برنامجه للقيادة الذاتية.. حملة شرسة بملايين الدولارات ضد إيلون ماسك

جدة - نرمين السيد - تلاحق الملياردير الأمريكى، مالك شركة تسلا، إيلون ماسك، مشكلات عديدة، ففيما ينشغل بترتيب البيت الداخلى لشركة تويتر، تُشن حملة هوجاء ضد برنامجه للقيادة الذاتية الخاص بشركة تسلا للسيارات الكهربائية.





حيث خاض الرئيس التنفيذى لأكبر شركات التكنولوجيا فى الولايات المتحدة الأمريكية، دان أودود، تحت عنوان "Dawn project" أكبر حملة إعلامية ضد ماسك، بسبب برنامج "القيادة الذاتية الكاملة"، فى المركبات والتى من المقرر إطلاقها عالميًا نهاية العام الجارى.

وبدأت حملة إعلانات تليفزيونية على مستوى البلاد باستخدام مقاطع فيديو، وأنفق ملايين الدولارات لشراء مركبات تسلا واختبار تلك التكنولوجيا التى يعتبرها شديدة الخطورة.

وأشار الرئيس التنفيذى لشركة جرين هيلز، إلى أن برنامج القيادة الذاتية تجربة مميتة فرضت على عامة الناس، وهى وجهة نظر تم بالتأكيد عليها من خلال دعوى قضائية جماعية رفعت مؤخرًا، وتحقيق لوزارة العدل، وفقًا صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

وتعتمد استراتيجية أودود على البحث عن دليل على أن برنامج تسلا يرتكب أخطاء جسيمة.

ونشر أودود فى يناير الماضى إعلان على صفحة كاملة فى صحيفة "نيويورك تايمز"، والذى زعم أن البرنامج يرتكب خطًأ كل 8 دقائق، وذلك بناءً على تحليل عشرات الساعات من لقطات يوتيوب.

وطالب الإعلان المنظمين بحظر القيادة الذاتية الكاملة على الطرق الأمريكية، بحسب ما نقلته "العربية".

وجاءت الحملة فى مجلس الشيوخ، وهو أمر لفت إلى أنه مدفوعًا جزئيًا بحقيقة أن قوانين الدعاية الانتخابية ستسهل عليه إيصال رسالته إذا كان يترشح من الناحية الفنية لمنصب عام.

وتم إنفاق ملايين الدولارات على الإعلانات التى يتم عرضها على القنوات التلفزيونية فى جميع أنحاء البلاد.

وأثارت أبحاث أودود والاختبارات التى قام بها وعرضها على وسائل التواصل، بهجمات شخصية ضده وانتقادات من جحافل مؤيدى ماسك.

وأرسلت تسلا خطابًا له دعته فيه إلى التوقف والكف عن حملته خاصة بعد عرضه اختبارًا لمركبة تسلا، وعدم قدرتها على تفاجى مجسمات لأطفال والاصطدام بهم، وفى هذا الأسبوع أكد أودود أن إعلانًا جديدًا حاول عرضه على تويتر وتم رفضه.