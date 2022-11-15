تخطى عدد سكان العالم حاجز الـ 8 مليارات نسمة

جدة - نرمين السيد - وحذرت الأمم المتحدة من تزايد المصاعب ببعض المناطق بسبب ندرة المواد الناتجة عن تغير المناخ.

وأشارت أحدث تقديرات الأمم المتحدة، إلى أن عدد السكان يزيدون 2.4 مليار نسمة مع حلول 2080.

ولفت الخبراء إلى أن ضغط الموارد سيكون مروعا خصوصا فى الدول الإفريقية، بسبب توقعات حول زيادة عدد السكان، بالإضافة إلى أنها من الدول الأكثر عرضة لتأثيرات المناخ والأكثر احتياجًا إلى التمويل المتعلق به، وفقا لما جاء فى "العربية".

وقال جون ويلموث، مدير قسم السكان فى الأمم المتحدة: "إن الوصول إلى 8 مليارات شخص هو علامة على النجاح البشرى، لكنه يمثل أيضا خطرا كبيرا على مستقبلنا".

كما تحدثت ديبورا بالك، الباحثة الديموغرافية في جامعة مدينة نيويورك، عن المدن الإفريقية مشيرة إلى أنها ستنمو فى المتوسط، ويتم عرضة سكان المناطق الحضرية للتهديدات المناخية مثل ارتفاع منسوب مياه البحار.

وأضاف العلماء أن وجود الكثير من الأفراد كوكب الأرض يتسبب فى الضغط على الطبيعة، بسبب المنافسة على الماء والغذاء والأرض ويحدث وقتها فرض تغييرات فى أنماط الاستهلاك.