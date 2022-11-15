الصين تطلق قمرا صناعيا جديدا للاستشعار عن بعد

جدة - نرمين السيد - أعلنت الصين نجاحها فى إرسال قمر صناعى جديد للاستشعار عن بعد، من سلسلة "ياوقان- 34"، إلى الفضاء اليوم الثلاثاء، وذلك من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية فى شمال غربى الصين.





وأفادت وكالة الأنباء الصينية، بأن القمر الصناعى "ياوقان-34 03" أطلق على متن صاروخ حامل من طراز "لونج مارش-4 سى"، ودخل المدار المخطط له بنجاح. وأوضحت أن القمر الصناعى سيستخدم للاستشعار عن بعد فى مجالات مثل مسح موارد الأراضى، والتخطيط الحضرى، وتقدير غلة المحاصيل، والوقاية من الكوارث والتخفيف من حدتها.

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