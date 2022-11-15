بحضور الجيران.. حفل زفاف ضخم لـ «كلبة» بالهند (فيديو)

جدة - نرمين السيد - ورصد الفيديو احتفال حى صغير بالهند بزفاف كلبة أليفة تدعى "سويتى" مع الالتزام بكافة الطقوس.

واهتم أصحاب الكلبة بحفل زفافها، حيث نقلوا "العفش" إلى منزل الزوجية، مع الحرص على إقامة جميع الطقوس والرقص والغناء مثل حفلات الزفاف المعتادة.

ودعا أصحاب الكلبة حوالى 100 فرد من الجيران، لمشاركتهم فرحتهم وكافة الطقوس المتبعة فى حفلات الزفاف الهندية التقليدية.

وقالت صاحبة الكلبة إن لم تنجب أبناء ولكنها اهتمت بالاعتناء بالحيوانات الأليفة، معلقة: "كانت سويتى جزءا من حياتنا خلال السنوات الثلاث الماضية فهى مثل ابنتى".

وجاء بالفيديو الأفراد وهم يرقصون ويغنون خلال حفل الزفاف، ولحظة ارتداء الكلبة ملابس الحفل الخاصة، بالإضافة إلى بطاقة الدعوة.