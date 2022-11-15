جدة - نرمين السيد - ويعد ذلك الكلب ليس عاديا بسبب أنه بـ أذن واحدة، كما لديه موهبة كبيرة وهى الرسم معتمدا على لسانه. ويرسم الكلب لوحاته الفنية، بعد وضع مؤسسة "Happily Furever After Rescue"، جاكلين جارتنر، الطلاء على قطع القماش ثم تضعها داخل كيس مغطى بزبدة الفول السودانى. وبعد أن "يلحس" الكلب زبدة الفول السودانى يلطخ الطلاء حتى يرسم لوحة فنية جميلة. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى صور لرسومات الكلب الذى من فصيلة "بيتبول"، وبدأوا يتساءلون عن سبب ظهوره بأذن واحدة. وكشفت تقارير عن إصابته مسبقا فى أذنه أثناء حلقة قتال مع مجموعة كلاب، مما تسبب فى بترها، وذلك وفقا لما جاء فى "Fox8".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بـ أذن واحدة.. كلب يتمتع بموهبة الرسم معتمدا على لسانه (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.