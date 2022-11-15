لمنافسة الشركات الكبرى.. مواصفات هاتف أوبو الجديد القابل للطى

جدة - نرمين السيد - ويحمل هاتف أوبو الجديد اسم "Oppo Find N Flip" والذى يتمتع بالعديد من الإمكانيات التى تجعله ينافس غيره من الهواتف والشركات الكبرى الأخرى.
ويأتى هاتف أوبو بشاشة من نوع "E6 AMOLED" وبقياس يبلغ "6.8" بوصة، وبجودة "Full HD +" وبدقة 2520 × 1080 بيكسل، كما يضم من الخلف شاشة من نوع "OLED" ولها غطاء ويبلغ قياسها "3.26" بوصة.
ويزود بكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابيكسل، بينما الخلفية تأتى مزدوجة وتأتى الرئيسية منها بدقة 50 ميجابيكسل وعدسة أخرى عريضة بدقة 8 ميجابيكسل.
ويتمتع ببطارية كبيرة تبلغ سعتها 4300 مللى أمبير كما تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 44 وات.
ومن المتوقع طرح الهاتف "Oppo Find N Flip" بألوان عدة منها الأسود والأبيض والموف.
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